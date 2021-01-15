تحديث iOS 14.4 القادم سوف ينبهك إذا كانت كاميرا الايفون غير أصلية!

إذا تعرضت كاميرا الايفون الخاص بك لأي ضرر وقمت بإصلاحها لدى مركز صيانة قام باستبدالها بكاميرا غير أصلية، فسوف يقوم تحديث iOS 14.4 القادم بتنبيهك.

نص الرسالة سيكون: “غير قادر على التحقق من أن هذا الايفون لديه كاميرا ابل الأصلية”، وهي رسالة مشابهة لتلك التي تظهر عند وجود شاشة غير أصلية في الايفون.

الرسالة سوف تظهر عند الذهاب إلى الإعدادات Settings > عام General > عن الجهاز About. كما يمكن أيضاً أن تظهر على هيئة إشعار على شاشة القفل لفترة وجيزة.

هل ستتوقف الكاميرا الغير أصلية عن العمل؟

على الأرجح لن تتوقف الكاميرا عن العمل. عندما كانت تظهر رسائل مماثلة حول الشاشة الغير أصلية أو البطارية الغير أصلية، لم تتوقف أي منهما عن العمل باستثناء تعطل خاصية صحة البطارية Battery Health في النظام.

الرسالة سوف تكون روتينية والهدف منها توجيه المستخدم ناحية التوجه إلى أحد مراكز صيانة ابل أو وكلائها المعتمدين من أجل الحصول على قطع الغيار الأصلية.

سابقاً، ذكر موقع مؤسسة iFixit المختص بإصلاحات الهواتف الذكية أن مهندسي الصيانة المعتمدين من ابل لديهم تطبيق معين هدفه التحقق من المكونات بعد عملية إصلاح الشاشة والكاميرا، وقد تؤدي فشل تلك الخطوة إلى توقف الكاميرا أو عدم استجابتها لفترة زمنية قصيرة.

إذا حدث أي ضرر لهاتف الايفون أو جهاز الايباد أو أي جهاز آخر لأبل عليك الحرص دوماً على التوجه إلى مراكز الصيانة المعتمدة في نطاقك الجغرافي لضمان وجود قطع الغيار الأصلية وسلامة باقي مكونات الجهاز وأيضاً لاعتبارات أمنية.

تحديث iOS 14.4 لايزال حالياً في الوضع التجريبي وسوف يأتي بمزايا مهمة أخرى مثل خاصية عدم التتبع التي أثارت الكثير من الجدل. من المتوقع إطلاق التحديث خلال وقت قريب.