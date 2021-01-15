حقيقة حظر شاومي في الولايات المتحدة الأمريكية – هل تلحق بهواوي؟

نشرت وكالة رويترز الإخبارية تقريراً جاء فيه أن إدارة الرئيس ترامب قد وضعت شاومي في القائمة السوداء للشركات التي تربطها علاقات بالجيش الصيني.

حظر شاومي – ماذا يعني؟ وكيف يختلف عن حظر هواوي؟

في البداية نود أن نشير أن القائمة السوداء التي تم وضع شاومي فيها تختلف عن تلك التي وُضعت هواوي فيها عام 2019 حيث تم حظر مبيعاتها في الولايات المتحدة الأمريكية ومنع الشركات الأمريكية من التعامل معها.

الأمر مختلف مع شاومي لأن القائمة السوداء التي تم إدراج اسمها فيها تمنع المستثمرين الأمريكيين من الاستثمار فيها أو سحب الاستثمارات الخاصة بهم إن كانت موجودة بالفعل.

الشركات الأمريكية سوف تظل تتعامل مع شاومي وتمدها بالقطع والمكونات التي تحتاجها، كما سيظل دعم نظام الأندرويد وخدمات جوجل على حاله دون تغير بخلاف ما حدث عند حظر هواوي .

الأمر فقط متعلق بالجانب الاستثماري والمالي، وتوابع هذا القرار الجديد من إدارة ترامب يجبر المستثمرين الأمريكيين على بيع أسهمهم في شاومي في موعد أقصاه 11 نوفمبر 2021. وذلك على أي حال ليس أمراً في صالح شاومي لكنه لن يضر المستخدم بأي حال.

الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” تبقت له أيام في السلطة قبل أن يترك مقعده في الرئاسة إلى الرئيس المنتخب الجديد “جو بايدن” والذي ربما يحمل معه سياسات جديدة تجاه الشركات الصينية.

إذا كانت هناك قرارات تصعيدية من الولايات المتحدة الأمريكية تجاه الشركات الصينية فسوف تكون شاومي في مقدمة تلك الشركات، وهو أمر ليس مستبعداً أن تلقى شاومي نفس مصير هواوي في ظل التوترات السياسية والاقتصادية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية.