حمامة مهاجرة مهددة بالإعدام..والسبب غريب

وصلت حمامة الى استراليا عن طريق الخطأ بعد أن قطعت مسافة 13000 كيلومتراً من الولايات المتحدة وقالت وزارة الزراعة الإسترالية ان هناك مخاوف من احتمال نقلها لأمراض معدية للحيوانات والطيور المحلية، من الخارج.

وتخطط الوزارة لأعدام الحمامة من خلال بيان نشرته قالت فيه “القتل الرحيم لهذه الحمامة، أفضل طريقة لحماية قطاع الدواجن والطيور البرية في البلاد” ، وأثار القرار غضب المجتمع ما دفع الوزارة للأخد بالدعوات المطالبة بإنقاذ حياة الحمامة.

ومن المرجح أن يعود ترحيلها للولايات المتحدة حيث وافت الأخيرة على استرجاعها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا