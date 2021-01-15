رجل يكسب المال بفعل اللاشيء والإستماع فقط

تمكن رجل ياباني من أن يحصل على المال و الشهرة وهو لا يفعل أي شيء، وأجر نفسه لفعل اللاشيئ مع الناس والإستماع لهم بمبلغ 100 دولار، بالإضافة إلى نفقات السفر والوجبات وبعدها حصل على عدد كبير من المتابعين على مواقع التواصل الإجتماعي.

وبدأ شوجي موريموتو البالغ من العمر 37 عاما مهنته عام 2018 عندما قال “أنا أعرض نفسي للإيجار كشخص لا يفعل شيئاً” وحينها كانت الأجرة مجاناً ونظراً لزيادة الطلب عليه قرر فرض رسوم لتخفيض عدد الأشخاص اللذين يجلسون معه و يتحدثون عمما يريدون وهو لا يفعل أي شيء.

وتختلف أسباب الإستئجار من شخص للآخر فمن الممكن أن يشعر الشخص بأنه ووحيد ويشعر بالملل ومنهم من يريد تناول الغداء معه والتقاط الصور، وأعاد سبب شهرته الواسعة الى أنه رجل متحرر من الأشياء المزعجة في العلاقات، ويمكنه أن يخفف من شعور الناس بالوحدة.

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