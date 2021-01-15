سامسونج تكشف رسميًا عن متعقب Galaxy SmartTag إليك مواصفاته، سعره، واستخداماته

ضمن مؤتمر الكشف عن سلسلة جالكسي S21 بإصداراتها المختلفة كشفت سامسونج أخيرًا عن متعقب Galaxy SmartTag، وبهذا تكون قد سبقت أبل بالرغم من أن الأخيرة تعمل عليه منذ فترة أطول نسبيًا طبقًا لعمر التسريبات والأخبار، والمتعقب الجديد سيقدم خدمات رائعة فعلًا، تبدأ من التعقب وصولًا للتحكم في الأجهزة والأدوات الأخرى.

مواصفات ومميزات متعقب Galaxy SmartTag

متعقب جالكسي سمارت تاج هو في الواقع عبارة عن بطارية صغيرة تدعم البلوتوث، وهذا المتعقب مصمم خصيصًا لكي يتم ربطه بأي أجهزة أو أدوات أخرى ومن ثم تعقبها في حال ضياعها، المتعقب قادم من البلاستيج الصلب مع فتحة تسمح بتعليقه في ميدالية المفاتيح الخاصة بك.

التكنولوجيا التي يعمل بها هذا المتعقب -وأي متعقب آخر- هي البلوتوث منخفض الطاقة Bluetooth Low Energy، وفي حالة أن المتعقب قريب من الهاتف وفي حيز البلوتوث الخاص به فبذلك يُمكنك تتبعه وإصدار صوت منه أو تحديد مكانه على الخريطة، لكن المميز هو أنه وفي حالة أن المتعقب بعيد جدًا عن هاتفك يمكنك تحديد موقعه التقريبي بالاعتماد على أجهزة جالكسي الأخرى، وهذه هي فكرة المتعقبات مثل Tile أو Apple Tracker الذي لم يرى النور بعد.

سيعمل المتعقب بالاعتماد على تطبيق SmartThings Find من سامسونج، وهو ضمن تطبيق SmartThings الرئيسي الذي يسمح لك بالتحكم في الأجهزة والأدوات الذكية بشكل عام. أيضًا وكما استعرضت سامسونج في الفيديو الدعائي فالمتعقب سيكون قادر على التحكم في الأجهزة الأخرى أيضًا عند ضبطه لذلك كما يُمكنك أيضًا أتمتة بعض العمليات بمجرد وجود المتعقب!

فيما يلي الفيديو الدعائي الرسمي للجهاز الجديد.. يستحق المشاهدة:

سعر وموعد طرح متعقب Galaxy SmartTag

المتعقب قد بدأ في التوفر بالفعل في الأسواق الرئيسية، وسيكلف 30 دولار أمريكي وهو ضعف السعر الذي ظهر سابقًا في التسريبات! يُمكنك الشراء أو معرفة المزيد من خلال صفحة المتعقب على موقع سامسونج.