أفضل أجهزة كشف تسرب المياه المُتاحة للشراء في 2021

يمكن أن تُوفر لك أجهزة كشف تسرب المياه مئات أو آلاف الدولارات التي يتم إنفاقها على الأعطال الخاصة بأنابيب المياه وذلك لأن هذه الأجهزة أو المستشعرات تعمل على تنبيهك عن وجود أي أعطال في أنابيب المياه أو وجود تسريب للمياه في أي مكان في منزلك، وبالتالي يمكن أن تكون هذا الأجهزة مفيدة جداً للكثير من الأشخاص في حياتهم.

تستشعر أجهزة كشف تسرب المياه أي تسريب موجود للمياه ثم تقوم بإرسال إشعار إلى هاتفك مباشرةً لكي تتمكن من إصلاح العطل البسيط وتفادي إنفاق الكثير من المال؛ بل إن بعض النماذج الأكثر تطوراً يمكن أن تقوم بمراقبة تدفق المياه عبر الأنابيب الخاصة بك لاكتشاف التسريبات، والتوصية بالطرق التي يمكنك من خلالها استخدام كميات أقل من المياه، بل حتى إغلاق خط المياه الرئيسي تلقائياً إذا كانت هناك مشكلة كبيرة، ونظراً لأهمية هذا النوع من الأجهزة فتابع معنا هذا المقال لمعرفة أفضل الأجهزة المتوفرة في السوق حالياً.

ما هي أفضل أجهزة كشف تسريب المياه؟

عند اختيار أفضل جهاز للكشف عن تسريب المياه، فإنه يجب عليك أولا أن تقرر ما إذا كنت تريد جهاز لديه القدرة على تنبيهك فقط، أم أنك تريد جهاز لديه القدرة على استشعار التسريب ثم يقوم بإغلاق الخط الرئيسي للمياه تلقائياً، يكلف الأول عادةً ما يقارب 50 دولار، أما الثاني فقد تصل تكلفة الجهاز إلى 400 دولار أو أكثر، ويتطلب أيضاً تثبيتاً احترافياً، ولذا فإنه مم المهم أن تقوم بتحديد احتياجاتك أولاً حتى تتمكن من اختيار الجهاز الأنسب من القائمة المعروضة أدناه.

أفضل أجهزة كشف تسرب المياه الموجودة في الوقت الحالي:

1. iHome Wi-Fi Dual Leak Sensor

يتصل هذا الجهاز مباشرةً بشبكة الوايفاى ويحتوي على مستشعرين حتى يتمكن من مراقبة التسريبات في أماكن منفصلة، إذا كان هناك أي تسريب فإن هذا الجهاز يقوم مباشرةً بإرسال إشعارات إلى الهاتف المحمول الخاص بك بالإضافة إلى إصدار صوت إنذار بقوة 100 ديسيبل، وبالإضافة إلى ذلك فإنه يمكنك أيضاً ربط الجهاز بأجهزة المنزل الذكية الأخرى مثل المقابس الذكية وذلك لتشغيل أي إجراءات أخرى عند حدوث تسريب إذا كنت ترغب بذلك.

بالرغم من ذلك فإن هذا المستشعر محدود عندما يتعلق الأمر بتكامل المنزل الذكي، حيث أنه لا يستطيع العمل مع Alexa أو مساعد جوجل، على عكس الخيارات الأخرى الأكثر تكلفة والتي سنستعرضها معكم أيضاً في هذا المقال، كما أن المستشعر ليست لديه القدرة أيضاً على إيقاف تشغيل مصدر المياه الخاص بك؛ ويبلغ سعر الجهاز حوالي 50 دولار أمريكي مما يجعله خيار مميز للكثير من الأشخاص.

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2. D-Link Wi-Fi Water Leak Sensor

الجهاز الثاني أيضاً من الأجهزة منخفضة التكلفة القادرة على منحك تحذيراً عند حدوث أي تسريب دون القدرة على غلق المصدر الرئيسي للمياه الموجود في منزلك، الجدير بالذكر أيضاً أن هذا الجهاز مصمم للكشف عن التسريبات الضحلة، وذلك لمنحك تحذيراً مبكراً قبل حدوث أي مشكلة كبيرة، عندما يلمس الماء المستشعر الخاص بالجهاز فإنه يقوم مباشرةً بالاتصال بشبكة الوايفاي وإرسال تنبيها فورياً بقدرة 90 ديسيبل، وبالتالي فإن الجهاز يعتبر من أفضل أجهزة كشف تسرب المياه وخاصةً لأن تكلفة الجهاز هي 49.99 دولاراً فقط.

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3. Flo by Moen

يعتبر هذا الجهاز أيضاً أحد أفضل أجهزة كشف تسرب المياه الموجودة في السوق، ويحتوي على الكثير من المميزات حيث يقوم الجهاز بمراقبة تدفق المياه بشكل مستمر ويمكنه إيقاف المياه تلقائياً إذا كشف أي تسريب، بالإضافة إلى ذلك فإن التطبيق الخاص بالجهاز يقوم بفحص ضغط المياه ودرجة الحرارة، ويوضح لك أيضاً كمية المياه التي تستخدمها يومياً، ويقوم بإجراء اختبارات يومية لتحديد ما إذا كان هناك تسريب أم لا، ونظراً لهذه الإمكانيات المتطورة الخاصة بالجهاز فإن سعره مرتفع نوعاً ما حيث يبلغ 399.98 دولار.

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4. Phyn Plus Smart Water Assistant

الجهاز الرابع من الأجهزة المميزة أيضاً في قائمتنا لأفضل أجهزة كشف تسرب المياه لأنه لديه القدرة على إيقاف مصدر المياه الخاص بمنزلك إذا حدث أي تسريب، الجهاز يحتوي على جميع المميزات التي ذكرناها سابقاً من القدرة على معرفة ضغط ودرجة حرارة المياه ومراقبة تدفق المياه في كامل أنحاء المنزل من خلال قياس الضغط بشكل مستمر، ولكن أكثر ما يميز هذا الجهاز هو الدقة الكبيرة التي يتميز بها، حيث يستطيع الجهاز التفرقة بين التسريب والتقطير ويعطيك تنبيه مختلف لكل منهما، مما يجعله أحد أفضل الأجهزة المتوفرة في السوق ويبلغ سعر الجهاز 699.99 دولار.

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5. Leaksmart Cut-in Valve Water Detection

تعمل Leaksmart على صناعة الكثير من صمامات إغلاق المياه الذكية ولديها الكاشف الخاص بها عن تسريب المياه أيضاً، ويعتبر من أفضل الأجهزة الموجودة في السوق ولكنه يتطلب فني لتركيبه، الجهاز مكون من مجموعة من الأدوات للكشف عن المياه وتتصل لاسلكياً مع بعضها البعض، يمكنك مراقبة الجهاز وجميع الصمامات من خلال التطبيق الخاص به الذي يمكنك تحميله على هاتفك المحمول مما يساعدك أيضاً على تلقي الإشعارات على هاتفك بسهولة عند حدوث تسريب، يبلغ سعر الجهاز 276 دولار بعد الخصم الموجود على أمازون في الوقت الحالي مما يجعله منافس قوي للأجهزة الأخرى المعروضة في هذه القائمة.

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