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“على صفيح ساخن” يلتقي باسم ياخور وأمل بشوشة مجدداً

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدّت شركة غولدين لايت تعاقدها مع النجم باسم ياخور والنجمة أمل بشوشة للعب دور البطولة في مسلسل “على صفيح ساخن” المتوقع عرضه خلال الموسم الرمضاني القادم.

وقالت الشركة المنتجة إنّ مخرج العمل باشر عمليات التصوير في العاصمة السورية دمشق وسط حضور جميع النجوم المشاركين في المسلسل.

وسيتناول المسلسل مجموعة من القضايا المعاصرة الساخنة والشائكة، وسط إطار درامي مشوق للغاية، وسيشهد اجتماع أمل بشوشة وباسم ياخور للمرة الثانية بعد مسلسل العراب.

ومسلسل “على صفيح ساخن” من تأليف علي وجيه ويامن الحجلي، وإخراج سيف الدين سبيعي، وبطولة نخبة من نجوم الدراما أمثال سلوم حداد، عبد المنعم عمايري، سمر سامي، نظلي الرواس، يزن خليل، جفرا يونس، عبد الرحمن قويدر، شادي الصفدي وغيرهم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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