منوعات

الحكم بالإعدام على حمامة انتهكت الحجر الصحي

تم النشر منذُ 3 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قررت السلطات الأسترالية إعدام حمامة رياضية وصلت من أمريكا إلى أستراليا في الـ26 ديسمبر الماضي عن طريق الخطأ؛ خشية انتشار فيروس كورونا.

وقالت السلطات المحلية إنّ الحمامة الرياضية خاضت سباقاً في ولاية أريجون الأمريكية في الـ 29 أكتوبر الماضي، قبل أن تضل طريقها ليعثر عليها أحد سكان مدينة ملبورن في حديقته.

وأكدّت السلطات المحلية وصول الحمامة إلى أستراليا بعد قطعها مسافة 13 ألف كيلو متر، وقالت إنّها قطعت المسافة على ظهر سفينة شحن أو لوحدها.

وبررت السلطات المحلية قرار الإعدام بخرق الحمامة لقواعد الحظر المفروضة في البلاد، ولخوفهم من حملها لفيروس كورونا المستجد.

يذكر أنّ قرار السلطات أثار جدلاً كبيراً، حيث رفض عدد كبير من المدافعين عن حقوق الحيوان إعدام الحمامة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك