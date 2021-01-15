سامسونغ تُطلق هاتفا جديدا بمواصفات مميزة

رفعت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية النقاب عن هاتف جديد بمواصفات مميزة أطلقت عليه Galaxy S21.

ويعمل الهاتف الجديد بمعالج Exynos 2100، ونظام تشغيل Android 10، وواجهة One Ui 3.1، كما زودت الشركة الكورية الجنوبية الهاتف بشاشة Dynamic AMOLED 2X بدقة عرض 1080 *2400 بيكسل، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 10 ميغا بيكسل، وكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 64 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، و12 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية والثالثة.

وتأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 128 و256 غيغا بايت، أما الذاكرة العشوائية فستأتي بسعة 8 غيغا بايت، كما يحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 25 واط، واي فاي، بلوتوث، وشريحة NFC.

يذكر أنّ الشركة الكورية الجنوبية ستطرح الهاتف الجديد في الأسواق العالمية بسعر يبدأ من 800 دولار أمريكي.

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