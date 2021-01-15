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غلاف مجلة تان تان يباع برقم قياسي

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهد مزاد علني أقيم في دار آرتكوريال في العاصمة الفرنسية باريس بيع غلاف لمجلة تان تان رسمه الفنان البلجيكي إيرجيه عام 1936 مقابل 3.1 مليون دولار أمريكي، ليحطم بذلك الرقم القياسي لأغلى رسم لكتاب مصور في التاريخ.

وقالت دار المزادات إنّ الرسم يعود للعام 1936، ورسمه الرسام البلجيكي بالحبر الصيني، ألوان الغواش، والألوان المائية كغلاف لمجلة اللوتس الأزرق، المجلد الخامس من مغامرات تان تان.

ويُعبّر الرسم عن شخصية مراسل ابتكرها الفنان، حيث ظهر بطل الرواية الشهير بزي صيني وأطل برأسه من جر لمواجهة تنين يتربص به.

يذكر أنّ إدارة المجلة لم تعتمد هذا الرسم حينها كغلاف للمجلة نظراً لارتفاع تكلفة طباعته، واستعاضت عنه بنسخة مبسطة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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