شركة LG تكشف عن جهاز عرض منزلي بـ”مواصفات عالية”

كشفت شركة LG الكورية الجنوبية عن جهاز عرض باهظ الثمن بمواصفات رائعة أطلقت عليه CineBeam HU810P 4K.

ويأتي الجهاز الجديد بنوعين من إعدادات العرض المسبقة للفرق المضيئة أو المظلمة، التي ستكتشف وتحدد كم الإضاءة التي سيحتاج إليها جهاز العرض لبدء التشغيل.

ويدعم الجهاز الجديد تقنية الليزر بسطوع ANSI lumens 2700 مع تغطية بنسبة 97% من ألوان DCI-P3 ، وتقنية Adaptive Picture Pro التي تضبط الصورة والإضاءة تلقائيا بما يتناسب مع الإضاءة المحيطة.

ويتميز الجهاز الجديد بقدرته على إنتاج صور سينمائية بتجربة عرض مميزة للمحتوى، من خلال تحديد كم الإضاءة المحيطة في ضبط السطوع والتباين بدقة أعلى في الصور.

وقالت الشركة الكورية الجنوبية إنّ جهاز العرض سيقوم بتشغيل الأفلام بشكل تلقائي عند معدل 24 إطار لكل ثانية باستخدام نمط Real Cinema، وسيحتوي على منافذ HDMI 2.1 مع 10 ألوان بت، وإضاءة ليزر تعمل لمدة 20000 ساعة في الشحنة الواحدة.

يذكر أنّ الشركة الكورية الجنوبية ستُطلق جهاز العرض الجديد في الأسواق العالمية يوم 18 يناير الجاري بسعر يصل إلى 2999 دولارا أمريكيا.

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