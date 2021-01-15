سينوفارم تؤكد إنتاجها لقاحاً مضاداً لسلالة كورونا المتحورة

أعلنت شركة سينوفارم الصينية عن نجاحها في تطوير لقاح جديد قادر على مكافحة سلالة كورونا المتحورة.

وقال رئيس مجموعة الصين الوطنية للتكنولوجيا الحيوية “يانغ شياو مينغ” إنّ النتائج الأولية للتجارب السريرية أظهرت أنّ الجرعات التي حصل عليها المتطوعون بين فاصل زمني مقدر بـ3 أو 4 أسابيع كانت أكثر فعالية.

وأشار “يانغ” إلى أنّ بيانات التجارب السريرية في المرحلة الأولى والثانية أظهرت قدرة اللقاح على توفير مناعة لمدة نصف عام على أقل تقدير ضد السلالة المتحورة.

وأكدّ المسؤول الصيني فعالية اللقاح، وقال إنّه آمن ويمكن إعطاؤه للأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 3 و17 عاما، بشرط الحذر عند تلقيح الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 3 إلى 5 سنوات لأنّ مناعتهم لا تزال في طور النمو.

يذكر أن يانغ شياو مينغ أكدّ قدرة شركته على إنتاج مليار جرعة من اللقاح الجديد في العام الجاري.

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