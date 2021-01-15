لينوفو تطلق حاسوباً بشاشتين لرجال الأعمال

أماطت شركة لينوفو الصينية اللثام عن حاسوب جديد بشاشتين مخصص لرجال الأعمال أطلقت عليه ThinkBook Plus.

ويعمل الحاسوب الجديد بمعالج Core i7 من الجيل 11 من إنتاج إنتل، ونظام تشغيل ويندوز، كما زودت الشركة الصينية الهاتف بشاشة خارجية مقاس 12 بوصة بتقنية E lnk، وشاشة داخلية من نوع IPS بمقاس 13.3 بوصة، وبدقة عرض 1600*2650 بيكسل، ومعدل سطوع 4000 شمعةم، وتردد 60 هرتز، وستدعم تقنيات Dolby Vision.

وتأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 1 تيرا بايت، أما الذاكرة العشوائية فستصل سعتها لـ16 غيغا بايت، كما يحتوي الهاتف على بطارية بقدرة 53 واط تجعل الجهاز يعمل لمدة 15 ساعة متواصلة، ومكبرات صوت من نوع Harman Kardon، ماسح للبصمات، منفذي USB، ومنفذ USB-C.

يذكر أنّ الشركة الصينية لم تفصح عن موعد طرح الهاتف الجديد في الأسواق ولا عن سعره.

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