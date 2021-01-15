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طبيب روسي: لا موجة ثالثة لكورونا

تم النشر منذُ 42 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال الطبيب الروسي فلاديسلاف جمتشو غوف إنّ حدوث موجة جديدة من فيروس كورونا أمر مستبعد للغاية.

وأوضح اختصاصي المناعة والأمراض المعدية الخطيرة بأنّ عدداً كبيراً من الأشخاص سيكتسبون مناعة كبيرة بحلول فصل الربيع القادم، الأمر الذي سيؤدي لانخفاض عدد الإصابات بالفيروس السريع الانتشار، لعدم قدرة الفيروس على إصابة أعداد كبيرة من الناس.

كما أشار الطبيب الروسي إلى أنّ الجو الدافئ يقضي على الفيروس لأنّ أشعة الشمس تقتل الفيروس بفضل الأشعة فوق البنفسجية الموجودة فيها.

من جهةٍ أخرى برر الطبيب الروسي قلق الصينيين من موجة ثالثة بكثرة عددهم، وقال إنّ عدد الصينيين الذين تلقوا اللقاح لا يزال قليلا مقارنة بالعدد الكلي لسكان الصين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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