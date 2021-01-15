طبيب روسي: لا موجة ثالثة لكورونا

قال الطبيب الروسي فلاديسلاف جمتشو غوف إنّ حدوث موجة جديدة من فيروس كورونا أمر مستبعد للغاية.

وأوضح اختصاصي المناعة والأمراض المعدية الخطيرة بأنّ عدداً كبيراً من الأشخاص سيكتسبون مناعة كبيرة بحلول فصل الربيع القادم، الأمر الذي سيؤدي لانخفاض عدد الإصابات بالفيروس السريع الانتشار، لعدم قدرة الفيروس على إصابة أعداد كبيرة من الناس.

كما أشار الطبيب الروسي إلى أنّ الجو الدافئ يقضي على الفيروس لأنّ أشعة الشمس تقتل الفيروس بفضل الأشعة فوق البنفسجية الموجودة فيها.

من جهةٍ أخرى برر الطبيب الروسي قلق الصينيين من موجة ثالثة بكثرة عددهم، وقال إنّ عدد الصينيين الذين تلقوا اللقاح لا يزال قليلا مقارنة بالعدد الكلي لسكان الصين.

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