أيتن عامر تستعد لدخول عالم الغناء بأغنية “بالناقص”

فاجأت النجمة المصرية أيتن عامر عشاقها بدخولها عالم الغناء من خلال طرحها لفيديو كليب بالناقص.

وقالت النجمة المصرية إنّها استجابت لرغبة متابعيها الذين طالبوها بدخول عالم الغناء، وأكدت تحضيرها لطرح الأغنية الجديدة.

ونشرت النجمة المصرية في حسابها على إنستجرام صورة من استديو التسجيل وذلك بعد انتهائها من تسجيلها، وعلّقت على الصورة بالقول إنّها انتهت من تسجيل الأغنية وأكدت استعدادها لتصويرها على طريقة الفيديو كليب.

وأغنية بالناقص من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم، في حال ستتولى بتول عرفة مهمة إخراج الفيديو.

يذكر أنّ النجمة المصرية ستظهر في الموسم الرمضاني القادم بمسلسل كوفيد 25 الذي سيشهد مشاركة مجموعة من النجوم أمثال يوسف الشريف، صلاح عبد الله، محمد جمعة، أحمد كرارة وغيرهم.

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