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بيع مفتاح زنزانة نابليون في المنفى بسعر كبير

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت دار سوذبير للمزادات عن بيع مفتاح زنزانة نابليون في المنفى بسعرٍ كبيرٍ وصل إلى 92 ألف يورو.

وقال أحد المسؤولين في دار المزادات إنّ المفتاح الذي يصل طوله لـ13 سم بيع بسعر يفوق توقعات إدارة الدار التي توقعت بأن يباع بحوالي 5500 يورو.

وشارك 11 شخصا في المزاد العلني على المفتاح الذي عُثِرَ عليه في صندوق في منزل اسكتلندي يعود لعائلة الجندي الاسكتلندي تشارلز ريتشارد فوكس الذي كان يخدم في جزيرة سانت هيلينا التي نفي لها القائد الفرنسي الكبير.

وقال أحفاد الجندي الاسكتلندي إنّ جدهم سحب المفتاح من قفله بعد وفاة نابليون ليُقدمه لوالدته التي كانت معجبة به، وأنّه وثّق هذا الأمر برسالة كتبها في 6 سبتمبر 1922.

يذكر أنّ الرسالة التي تركها الجندي الاسكتلندي بيعت مع المفتاح في المزاد العلني دون أن تكشف قيمتها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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