اكتشاف أقدم لوحة صخرية في العالم

اكتشف فريق دولي من علماء الآثار، في أندونسيا، على أقدم لوحة صخرية معروفة حتى الآن في العالم، وهو رسم بالحجم الطبيعي يعود إلى 45500 عام على الأقل ويمثّل خنزيرا بريا.

وأوضحت مجلة “ساينس أدفانسز” تفاصيل هذا الاكتشاف الكبير، والذي يثبت الوجود البشري في المنطقة.

وذكر أحد معدّي المقال “ماكسيم أوبير”، من جامعة غريفيث في أستراليا، “إن اللوحة اكتشفها في جزيرة سولاوسي عام 2017 طالب الدكتوراه بسران برهان، خلال أعمال تنقيب عن الآثار كان يجريها الفريق مع السلطات الإندونيسية”.

وعن مغارة ليانغ تدونغنيي، فإنها تقع في واد منعزل تحيط به منحدرات من الحجر الجيري.

وحول ارتفاع اللوحة، قفد بلغ 54 سنتيمترا وعرضها 1.36 متر. وقد تم رسم هذه اللوحة لخنزير سيليبس باستخدام صبغة حمراء داكنة. وتبدو بدة الخنزير قصيرة ذات شعر منتصب، بالإضافة إلى ما يشبه النابين على وجهه، وهو شكل نموذجي لدى الذكور البالغين من هذا النوع.

وبحسب الفريق العلمي، أن اللوحة رسمها الإنسان العاقل (هومو سابينس)، وليست من عمل أنواع بشرية انقرضت كالدينيسوفان، ولكن لا يمكن الجزم بذلك، بحسب ما نقله موقع “العرب اللندنية”.

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