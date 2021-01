نتفليكس تعلن عن عرض فيلم جديد كل أسبوع هذا العام

كشفت شركة “نتفليكس”، عن ما لا يقل عن 70 فيلماً طويلاً بمتوسط واحد على الأقل، سيُعرض كل الأسبوع، في العام الجديد.

وبدأت الشركة في عرض أفلامها، منذ 11 يناير الجاري، بمجموعة من الأفلام المتنوعة.

ومن الأفلام التي ستعرضها المنصة، أفلام الزومبي، ” Army of the Dead”، رعاة البقر ” The Harder They Fall, Concrete Cowboy”، وأفلام المراهقين الرومانسية بما فيها الأجزاء الأخيرة لثلاثية أفلام كل من” To All the Boys و The Kissing Booth”، الأفلام المستوحاة من روايات محببة للجمهور ” The Woman in the Window, Munich, The Last Letter from Your Lover “.

