كل ما تريد معرفته عن معالج إكسينوس 2100 الموجود في جالكسي S21 – هل ينافس سنابدراجون؟

كشفت سامسونج يوم أمس عن سلسلة جالكسي S21، وقد حدّثناكم عن كل هاتف في السلسلة في مقال منفصل، لكن واحدة من أهم التفاصيل حول الهاتف الجديد هي المعالج، السلسلة الجديدة قادمة مع معالج إكسينوس 2100 الجديد كليًا والموجه لجميع أنحاء العالم، هذا بينما سيتم طرحها مع معالج سنابدراجون 888 في السوق الأمريكي والكوري الجنوبي، وفي هذا المقال نحدّثكم عن المعالج الجديد من سامسونج بشكل مفصل.

مواصفات معالج إكسينوس 2100 في سلسلة جالكسي S21

المعالج الجديد قادم مع شريحة الجيل الخامس الرائدة الأولى من سامسونج، وهي المبنية على دقة تصنيع 5 نانومتر بتقنية EUV، وهذه الشريحة مشابهة تمامًا للمستخدمة في معالج سنابدراجون 888، دقة تصنيع 5 نانومتر تساعد بقوة في توفير الطاقة وتقليل الاستهلاك وكذلك تقليل الحرارة.

المعالج قادم مع نواة رئيسية من نوع ARM Cortex-X1 بتردد يصل إلى 2.9 جيجاهيرتز، هذا إلى جانب ثلاث أنوية بتردد 2.8 جيجاهيرتز، أخيرًا لدينا أربع أنوية موفرة للطاقة للمهام البسيطة بتردد 2.2 جيجاهيرتز، وهنا نذكر أن معيار 1+3+4 هذا مشابه لما رأيناه في سنابدراجون 888.

مقارنة بمعالج إكسينوس 990 من العام السابق، سامسونج أكدت أن المعالج الجديد سيقدم أداء أعلى بنسبة 10%، توفير للطاقة أفضل بنسبة 20% إلى جانب تحسين لأداء عمل الأنوية مجتمعة بنسبة 30%، وهي أرقام ممتازة بلا شك. — شاهد فيديو سامسونج الرسمي لتعرف المزيد.

من ناحية المعالجة الرسومية -والتي تخدم الألعاب والرسوميات القوية- فالمعالج قادم مع معالج رسومي مدمج من نوع Mali-G78 وهو الذي سيقدم أداء أعلى بنسبة 40% مقارنة بالجيل السابق، هذا بجانب أن المعالج الجديد ومن ناحية أخرى سيدعم ما يصل إلى ست كاميرات في نفس الوقت! على العكس معالج سنابدراجون 888 يدعم تشغيل 3 مستشعرات فقط في نفس الوقت!