تسريبات – هواتف ايفون 13 قد تأتي بنظام تبريد سائل لأول مرة!

تسريبات جديدة مثيرة حول هواتف ايفون 13 مصدرها المحلل الشهير Ming-Chi Kuo والذي صرح بأن هواتف ايفون 13 قد تأتي بنظام تبريد سائل لأول مرة، فماذا يعني هذا؟

ما هو نظام التبريد السائل؟

نظام التبريد السائل Vapor Chamber Cooling System ليس تقنية جديدة وإنما هو موجود بالفعل في عدة هواتف وخاصة الهواتف المخصصة للألعاب.

هذا النظام يعتمد على إضافة لوح مجوف (حجرة) من النحاس داخل الهاتف يحتوي على قطرات ماء، عندما ترتفع حرارة الجهاز في الأداء العالي تنتقل الحرارة إلى حجرة التبريد التي بدورها تقوم بتسخين قطرات الماء وتحويلها إلى بخار.

ينتقل البخار حاملاً الحرارة معه داخل حجرة التبريد من مكان ارتفاع درجة الحرارة القريب من اللوحة الأم إلى مكان آخر في الحجرة أقل في درجة الحرارة حيث يتكاثف البخار ويتحول مرة أخرى قطرات ماء، وهكذا تتم هذه العملية باستمرار مما يساهم في عملية التبريد والتخلص من الحرارة الزائدة بكفاءة.

ارتفاع درجة حرارة الجهاز تكون ملحوظة عادة عند تشغيل الألعاب والتطبيقات الثقيلة وتتناسب طردياً مع مدة التشغيل بسبب الضغط على المعالج. بعض المعالجات تخفض تلقائياً من ترددها عند وصول الحرارة إلى حد معين مما يؤثر بشكل كبير على الأداء. أيضاً السرعات العالية لشبكات الجيل الخامس قد تساهم في رفع درجة حرارة المودم كذلك.

حالياً يوجد نظام التبريد السائل Vapor Chamber Cooling System في بعض هواتف شركات أسوس و Razor وشاومي، وتستهدف بها فئة هواة الألعاب على الهواتف الذكية.

الجانب السيء فقط لنظام التبريد السائل هو أنه يضيف ثقلاً للهاتف لكنه في الوقت نفسه يضمن الحفاظ على درجة حرارة الهاتف منخفضة حتى بعد ساعات من اللعب المتواصل.

وفقاً للتسريبات الجديدة، فإن ابل لازالت تختبر نظام التبريد السائل استعداداً لإضافته في هواتف الايفون، الأمر الذي سيعد طفرة مرحب بها وخاصة بين أوساط هواة الألعاب.

إذا نجحت ابل في تطوير نظام تبريد سائل مناسب لهواتف الايفون هذا العام، فقد نراه في إصدارات البرو من هواتف ايفون 13 على الأقل هذا العام.

هواتف ايفون 13 يتوقع أن تأتي بنفس تصميم هواتف ايفون 12 تقريباً، مع زيادة معدل تحديث الشاشة، وتحسينات في المعالج ومودم شبكات الجيل الخامس 5G.