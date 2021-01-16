الصحة العالمية توصي بمتابعة السلسلة المتحورة لفيروس كورونا

دعت لجنة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية المجتمع الدولي إلى توسيع أنشطة سَلسَلة “جينوم” متغيرات فيروس كورونا الأكثر عدوى والمثيرة للقلق.

وقالت اللجنة حسب موقع – إيلاف المغربي- الجمعة، إن النسخة المتحورة التي عثر عليها في بريطانيا منتشرة الآن في 50 بلد، أما نسخة جنوب إفريقيا وصلت إلى 20 بلد – على حد قولها-.

وأضافت اللجنة أنه حالياً يجرى تحليل لطفرة ثالثة منشأها في منطقة الأمازون البرازيلية واكتشفتها اليابان، لافتة أنها قد تؤثر على الاستجابة المناعية ولا يمكن التعرف المتغيرات إلا من خلال تسلسل شفرتها الجنينية وهو تحليل غير متاح في كل مكان.

واعتمدت اللجنة شهادات التطعيم ضد فيروس كورونا للسماح للمسافرين لدوليين بدخول لأي بلد، طالبة تطوير نظام معياري لتسمية المتغيرات الجديدة لتجنب وصمة جغرافية أو سياسية.

يُشار إلى أن هناك نسختان من فيروس كورونا تنتشران الآن في بريطانيا وجنوب أفريقيا، تعدان شديدتي العدوى.

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