“فايزر”: سيكون هناك تأخير في تسليم اللقاح المُضاد لكورونا إلى أوروبا

أعلنت شركة “فايزر” الأمريكية السبت، عدم جاهزيتها لتسليم لقاح “فايزر ـ بيونتيك” المُضاد لفيروس كورونا للأوروبيين في الموعد المحدد، لافتة إلى أن إدخال تعديلات بعملية الإنتاج وتسريع وتيرته قد يؤثر على مواعيد التسليم.

وقال مُختبر “فايزر” إن تسليم جرعات اللقاح المقررة في نهاية يناير وبداية فبراير سيتأخر؛ لإتاحة إدخال تعديلات في عملية الإنتاج وتسريع وتيرتها في الأسابيع المقبلة، – وفق ما نقلت وكالة الأناضول –

يُذكر أن شركة “فايزر” الأمريكية للأدوية أعلنت، في الـ 9 من نوفمبر، فعالية لقاحها ضد فيروس كورونا بنسبة 90%.

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