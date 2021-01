صادرات تركيا من العسل خلال سنة 2020، وصلت إلى 52 دولة حول العالم، منها ألمانيا، والولايات المتحدة، والسعودية، والكويت.

وحسب معلومات جمعتها وكالة الأناضول من “اتحاد مصدري شرق البحر الأسود” التركي، بلغ حجم العسل المصدر خلال العام الماضي 5 آلاف و974 طن، بقيمة 25 مليون و864 ألف دولار.

وسجلت صادرات العسل التركي زيادة بمعدل 8 بالمئة عن العام 2019، إذ بلغت قيمتها حينها 24 مليونا و810 ألفا، وحجمها 5 آلاف و548 طنا.

وتصدرت ألمانيا قائمة الدول المستوردة بـ 8 ملايين و988 ألف دولار، تليها الولايات المتحدة بـ5 ملايين و419 ألفا، والسعودية بـ3 ملايين و17 ألفا، والكويت بمليون و43 ألفا، ثم عمان بـ693 ألفا و629 دولار.

وذكرت الأناضول، عن رئيس مجلس إدارة اتحاد مصدري شرق البحر الأسود صافيت كاليونجو، قوله: إن الإقبال على العسل التركي يشهد تزايدا مستمرا.

ولفت أن بلاده صدرت العسل في 2019 إلى 45 دولة، وأن هذا العدد ارتفع إلى 52 في 2020.

The post تركيا.. صادرات العسل خلال 2020 تصل إلى 52 دولة حول العالم appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا