الآن متاح مفاتيح تفعيل ويندوز 10 وأوفيس 2019 بأسعار رخيصة وخصم يصل إلى 90%

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متجر Keysoff يقدم لك مفاتيح التفعيل الأصلية لكافة منتجات مايكروسوفت بأسعار زهيدة للغاية، عند الشراء سوف يصلك بريد إلكتروني يحتوي على مفتاح التفعيل للمنتج الذي اشتريته، بالإضافة إلى رابطالتحميل المباشر من موقع مايكروسوفت. لا يوجد أسهل من هذا!

خصومات ضخمة تتجاوز 90%



Windows 10 Professional 32/64-Bit بسعر $7.27

Office 2019 Professional Plus بسعر $28.98

Office 2016 Professional Plus بسعر $21.80

Windows 10 Professional 32/64-Bit (2 PC) بسعر $11.55 (أي 5.7$ لكل جهاز)

خصم بقيمة 45% بعد استخدام كوبون ESS45

Windows 10 Home: $8.97

Windows 10 Home(2PC): $14.93

Windows Server 2019 Standard: $17.66

Windows 10 Enterprise 2019 LTSC: $10.05

خصم بقيمة 58% بعد استخدام كوبون ESS58

Windows 10 Pro + Office 2016 Pro: $27.35

Windows 10 Home + Office 2016 Pro: $27.64

Microsoft Office 2016 (Home and Student): $33.05

Microsoft Office 2019 (Home and Student): $34.43

Windows 10 Pro + Office 2019 Pro: $36.10

Windows 10 Home + Office 2019 Pro: $36.15

خصومات إضافية بقيمة 58% على المنتجات الآتية بعد استخدام كوبون ESS58

Office 365 Account 1 Device 1 Year (for Windows): $14.53

Office 2016 Home & Business (for Mac): $40.65

Office 2019 Home & Business (for Mac): $60.27

Visio Professional 2016: $15.87

Visio Professional 2019: $18.36

Project Professional 2019: $21.57

Access Professional 2016: $16.50

Windows Server 2016 Standard: $13.49

التسوق عبر متجر Keysoff سهل للغاية، بمجرد اختيار المنتج وإضافة كوبون الخصم وإتمام عملية الدفع، سوف تحصل مباشرة على مفتاح التفعيل الأصلي الخاص بالمنتج عبر البريد الإلكتروني ودون الحاجة إلى الانتظار لأيام. إذا كان لديك أي استفسار هناك خدمة العملاء التي سترد عليك فورياً. ويمكنك الاستفسار عن أي شيء تريده أو الإبلاغ عن أي مشكلة تواجهك بمراسلة البريد الآتي: [email protected]