فرنسا.. ترحيل جزائري رفض توصيل الطعام «ليهود»

السلطات الفرنسية قررت ترحيل عامل توصيل جزائري، لرفضه توصيل طعام ليهود، بالإضافة لسجنه 4 أشهر.

وأدانت محكمة في مدينة “ستراسبورغ” شرقي فرنسا، الخميس، سائق التوصيل “بتهمة معاداة السامية”، بحسب وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية.

وقضت المحكمة بالسجن لمدة 4 أشهر على عامل التوصيل، لرفضه تلقي طلب توصيل طعام موافق للشريعة اليهودية.

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانيان، في تغريدة عبر توتير، إنه “سيتم ترحيل عامل التوصيل بعد استكماله مدة سجنه”، بحسب المصدر ذاته.

وأضاف دارمانيان أن “العامل الذي تم إدانته كان يتواجد داخل البلاد بشكل غير قانوني”.

وجاءت الإدانة بعد يومين فقط من تبليغ مطعمين للطعام الموافق للشريعة اليهودية برفض سائقيْن، يعملان بخدمة محلية للتوصيل، التعامل معهما لكيلا يوصلا طعاما ليهود.

لكن المحكمة الفرنسية أدانت عامل التوصيل الجزائري فقط، فيما لم يصدر حكم بإدانة الآخر حتى الآن، وفقا لما ذكرت “الأناضول” عن “أسوشيتد برس”.

