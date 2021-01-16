واتس اب يؤجل تعديل سياسة الخصوصية حتى 15 مايو المقبل!

قررت شركة فيسبوك ومطورو تطبيق واتس اب تأجيل تعديل سياسة الخصوصية في التطبيق حتى 15 مايو المقبل على وقع الانتقادات الواسعة للتطبيق.

فيسبوك – الشركة الأم المالكة لتطبيق واتس اب – كانت قد قررت تعديل سياسة الخصوصية في واتس اب لتتمكن من الحصول على بيانات المستخدمين لاستخدامها في تحسين الإعلانات الموجهة إليهم في فيسبوك وانستقرام.

بموجب تعديل سياسة الخصوصية الجديد، ينوي فيسبوك الحصول على بيانات المستخدمين من واتس اب مثل: الصورة الشخصية، عنوان IP الجهاز، نوع الهاتف، نظام التشغيل، الموقع الجغرافي، وغير ذلك.

وكانت شركة فيسبوك قد أرسلت إشعاراً داخل واتس اب لتحث المستخدمين على الموافقة على تعديلات سياسة الخصوصية الجديدة مع التنويه أن عدم الموافقة عليها قد يؤدي إلي إيقاف الحساب بحلول يوم 8 فبراير.

على وقع ذلك، قوبلت تلك الخطوة بهجوم شديد من المستخدمين الغاضبين والذين قام بعضهم بالهجرة إلى تطبيقات بديلة مثل تيليجرام وسيجنال وغيرها.

لاحقاً أصدر واتس اب بياناً رسمياً قال فيه أن فيسبوك لا يمكنها الوصول إلى محادثاتك أو التجسس على مكالماتك بأي شكل كما أشيع، ولكن تلك الخطوة لم تكن كافية لاحتواء غضب المستخدمين. ( هل رسائل واتس اب في أمان بعد تعديل سياسة الخصوصية؟ )

يجب أن ننوه أن فيسبوك و واتس اب لم يقوما بإلغاء التعديل على سياسة الخصوصية وإنما فقط التأجيل حيث تم مد مهلة الموافقة عليها لثلاثة أشهر إضافية تنتهي يوم 15 مايو المقبل.