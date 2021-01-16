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ليليا الأطرش تعلن إصابتها بفيروس كورونا

تم النشر منذُ 32 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت النجمة السورية ليليا الأطرش المشهورة بدور لطفية في مسلسل باب الحارة عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الفنانة السورية في منشور نشرته على حسابها الرسمي في موقع فيس بوك إنّ اختبار pcr الذي أجرته أكد إصابتها بالفيروس السريع الانتشار، وطلبت من عشاقها الدعاء لها ولجميع المصابين بهذا المرض، وأكدّت أن عليهم الالتزام بالإجراءات الاحترازية لحماية أنفسهم من الإصابة.

من جهةٍ أخرى لم تعلن النجمة السورية عن الأعمال التي ستشارك بها في الموسم الرمضاني القادم، وسط توقعات بمشاركتها في مسلسل عرس الحارة الذي كتبه مروان قاروق وسيخرجه كنان اسكندراني.

يذكر أنّ ليليا الأطرش غابت عن الموسم الرمضاني الماضي، ولم تشارك بأي عمل لأول مرة منذ سنوات طويلة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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