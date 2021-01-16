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منظمة ألمانية: الدراسة عن بعد غير مجدية

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت منظمة أرشة الألمانية إنّ الحظر الذي فرض في العالم منذ بدء انتشار فيروس كورونا المستجد ترك آثاراً خطيرة على الأطفال المحرومين اجتماعياً.

وأشار توبياس لوخت مدير المنظمة الواقعة في مدينة هامبورغ إلى إنّ إغلاق المدارس الذي فرض في بداية الربيع الماضي أدى لمعاناة عدد كبير من الأطفال لقصور كبير يصعب على المدرسين تعويضه.

وقال مدير المنظمة إنّ الدراسة عن بعد غير مجدية، لأنّ الأطفال يحتاجون للحضور مع شخص بالغ يشجعهم ويطرحون عليه الأسئلة التي تدور في أذهانهم بشكل مباشر، والذي غالباً ما يكون مدرسهم.

يذكر أنّ منظمة أرشة منظمة ألمانية تعنى بتقديم العون والمساعدة للأطفال، وتنتشر فروعها في عدد كبير من المدن الألمانية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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