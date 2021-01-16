هندي يدخل “غينيس” بعد بقائه مع الثعابين 72 ساعة

دخل الهندي نيلام كومار موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعدما حبس نفسه مع 72 ثعبان داخل حاوية زجاجية لمدة 3 أيام دون أن يتعرض لأي لدغة منها، ليحطم بذلك الرقم القياسي السابق المسجل من قبل بيتر سنيماريس الذي بقي لمدة 50 ساعة مع 18 ثعبان.

وقال المغامر الهندي إنّه قام بهذه المغامرة رغم رفض السلطات المحلية، ليثبت أنّ الأفاعي لا تلدغ الإنسان إلّا في حال استفزها.

وتحدث نيلام كومار عن تجربته مع الثعابين، وقال إنّه اعتاد منذ الصغر على التقاط الأفاعي الموجودة حول منزله وإطلاقها في البرية ليحميها من القتل، قبل أن ينشأ حديقة خاصة بالثعابين في الفناء الخلفي لمنزله.

وأشار نيلام كومار إلى أنّ دخوله بموسوعة غينيس سيساعده على جذب المستثمرين، وذلك لكي يقوم بإنشاء حديقة ثعابين كبيرة ومركز لدراسة الحيوانات.

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