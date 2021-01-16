آسوس تطلق حاسوبا للمصممين.. إليك مواصفاته

كشفت شركة آسوس التايوانية عن حاسوب جديد مناسب للمصممين أطلقت عليه Asus Zen Book Duo.

وسيعمل الحاسوب الجديد بمعالج Intel Core i9-10980HK بتردد 5.3 غيغا هرتز، ومعالج رسوميات NVidia GeForce RTX 3070.

وزودت الشركة التايوانية الحاسوب الجديد بشاشة OLED مقاس 15.6 بوصة ودقة عرض 2160*3840 بيكسل، ومعدل سطوع 440 شمعةم، وتتميز هذه الشاشة بقدرتها على عرض الفيديوهات بدقة 4K.

أما الشاشة الثانية فستوضع أعلى لوحة المفاتيح وستأتي بدقة 1100*3840 بيكسل، ويتم استخدامها لعرض الفيديوهات والصور خلال التصفح، وتتميز هذه الشاشة بمناسبتها للرؤية، وبإمكانية الرسم عليها بواسطة قلم ذكي.

وستأتي الذاكرة الداخلية بسعة 1 تيرا بايت، أما الذاكرة العشوائية فستصل سعتها لـ32 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية باستطاعة 92 واط تجعل الحاسوب يعمل لأكثر من 10 ساعات، منفذ USB 3.2 Gen Type-A، منفذي Thunderbolt3، منفذ HDMI 2.1، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يذكر أنّ الشركة التايوانية لم تفصح عن موعد طرح الحاسوب الجديد في الأسواق، ولا عن سعره.

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