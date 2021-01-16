سامسونج تكشف عن قلم S Pen Pro وتؤكد دعم جالكسي S21 ألترا لأقلام الطرف الثالث

بجانب الكشف عن سلسلة جالكسي S21 الجديدة، المتعقب الجديد وكذلك السماعة الجديدة كشفت سامسونج عن منتجات أخرى لم نعتادها أبدًا، وهي بالطبع أقلام S-Pen الجديدة والتي ستأتي مهيئة للعمل على هاتف جالكسي S21 ألترا، ونحن هنا نتحدث عن قلم S Pen Pro وقلم S Pen العادي! وهذا كله لا يمنع أن هاتف جالكسي S21 ألترا يدعم أيضًا جميع اقلام S Pen الأقدم!

قلم S Pen Pro الموجه لهاتف جالكسي S21 ألترا

كما ترى من الصورة بالأعلى، قلم S Pen Pro الجديد هو قلم أكبر من حيث الأبعاد وأسهل من حيث الإمساك به، وبالطبع سامسونج استطاعت تقديم هذا القياس نظرًا لأنها لا تحتاج أن توفر مكانًا للقلم داخل الهاتف، حيث أن هاتف جالكسي S21 ألترا سيدعم القلم بشكل خارجي، وبالطبع ستتوفر كفرات حماية تتيح إلصاق القلم بالهاتف.

الأقلام الجديدة لا تضم أي بطارية بداخلها، لذلك فهي لن تقدم خواص البلوتوث الموجودة في هواتف جالكسي نوت، ولن يمكنك استخدامها سوى من خلال تحريك القلم فوق الشاشة بشكل طبيعي جدًا!

قلم S Pen Pro سيدعم جميع الأجهزة وليس موجهًا بشكل حصري لهاتف جالكسي S21 ألترا، وهذا يشمل هواتف نوت الأقدم وكذلك لوحيات تاب S6 وS7، أما عن قلم S Pen الجديد فهو يأتي بسعر 40 دولار أمريكي، أو يُمكنك شراء كفر حماية يأتي مع القلم بشكل مدمج في مقابل 70 دولار أمريكي! وبالطبع مزيد من المعلومات ستتوفر على موقع سامسونج.