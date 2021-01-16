سامسونج ترضي أذواق عشاقها بهاتفٍ جديد

أعلنت شركة سامسونج الكورية الجنوبية عن هاتفٍ جديد من الفئة المتوسطة أطلقت عليه Galaxy A32 5G.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Dimesity 720 ثماني النوى، وكرت شاشة Mail-G57 MC3، ونظام تشغيل Android 10.

وزودت الشركة الكورية الجنوبية الهاتف بشاشة Infinity-V TFT مقاس 6.5 بوصة ودقة عرض HD Plus، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 13 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية رباعية بدقة 48 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، 5 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الرابعة.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 64 و128 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كارت ذاكرة داخلي، أما الذاكرة العشوائية فستتراوح سعتها ما بين 4،6، و8 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 15 واط، واي فاي، بلوتوث، مستشعر للبصمات، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يذكر أنّ الشركة الكورية الجنوبية ستطلق الهاتف الجديد بسعر يبدأ من 338 دولارا أمريكيا.

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