تعرف على أفضل أجهزة كي الملابس المُتاحة للشراء في 2021

أجهزة كي الملابس أو مكواة الملابس تُعتبر من الأدوات والأجهزة التي لا يمكن أن يستغنى عنها أي منزل لأنه بطبيعة الحال كونك ترغب في الحصول على ملابس أنيقة وخالية من التجاعيد ونقية فهذا الأمر كان في الماضي صعب وشاق نوعاً ما لكن لحسن الحظ تجعل أجهزة كي الملابس اليوم هذه المهمة الشاقة أسهل وأسرع، والمميز أنه تم في الفترة الأخيرة تطوير هذا النوع من الأجهزة بشكل كبير جداً حيث صارت تمتلك أدوات تحكم إلكترونية للحفاظ على درجة الحرارة دقيقة وآمنة بشكل أكثر دقة وفعالية لتجنب احتراق الملابس.

أفضل أجهزة كي الملابس المتوفرة في الوقت الحالي:

1. Maytag Heat Steam Iron

نبدأ هذه القائمة بهذه المكواة التي تعتبر وبدون انحياز أو مبالغة أحد أفضل أجهزة كي الملابس الموجودة في السوق وذلك ليس لأنها تأتي من العلامة التجارية Maytag الشهيرة فحسب بل لأنها أيضاً فعالة في كي وإزالة التجاعيد الخاصة بالملابس وهي تعمل بالبخار والمميز فيها أنها تبدأ في إنتاج البخار في حوالي 25 ثانية من تشغيلها في حالة كان الخزان الخاص بها به ماء، هذه المكواة قوية وصلبة وفي نفس الوقت خفيفة في الوزن، وللإشارة أيضاً فهي تأتي بضمان لمدة عامين، يبلغ سعر هذه المكواة 29.99 دولار وتتوفر منها عدة أشكال بأسعار مختلفة.

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2. Black+Decker Allure Steam Iron

ننتقل الآن لمكواة بخار أخرى ولا تختلف كثيراً عن المكواة السابقة من حيث الجودة فهذه الأخيرة أيضاً تعتبر أحد أفضل أجهزة كي الملابس الموجودة في الوقت الحالي وهي مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ وتتميز بأن المقبض الخاص بها يسهل جداً عملية مسكها والتحكم بها أثناء كي الملابس، هذه المكواة أيضاً تأتي مع ضمان لمدة عامين وسعرها معقول جداً حيث لا يتجاوز سعرها 33.98 دولار.

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3. Rowenta SteamForce DW9280

وصلنا الآن لمكواة الملابس التي تعتبر أحد أفضل أجهزة كي الملابس الموجودة في السوق إن لم تكن الأفضل وهذا بشهادة مستخدمي المكواة لكن كالعادة ما جعلنا لا نضعها في بداية هذه القائمة هي أن سعرها مرتفع نوعاً ما حيث يبلغ سعرها 136.48 دولار، ولكن مقارنة بالجودة المقدمة فهي تستحق هذا السعر وبجدارة حيث يمكن من خلالها إزالة التجاعيد الخاصة بالملابس بكل سهولة وأريحية والمميز فيها أنها مصممة لتتحمل الاستخدام الشاق.

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4. Professional Grade 1700W Steam Iron

تأتي هذه المكواة بتصميم أنيق وبهيكل قوي يتحمل الاستخدام الشاق ومن مميزات هذه المكواة أيضاً أنها تنتج الكثير من البخار وتسخن بسرعة بجانب أنها خفيفة الوزن، تستمر هذه المكواة في إنتاج البخار وتحافظ دائماً على تواجد حرارة كافية للحفاظ على استمرار إنتاج البخار مع الحفاظ على توزيع متساوي للحرارة في جميع أنحاء قاعدة المكواة، ومن الأمور التي لا نغفل عن ذكرها هي أن هذه الأخيرة مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ بجانب أنها مقاومة للخدش، يبلغ سعر هذه المكواة 39.95 دولار.

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5. Shark Steam Iron

نأتي الآن للمكواة الأخيرة في قائمتنا لأفضل أجهزة كي الملابس الموجودة في السوق، وتعتبر هذه المكواة هي الأرخص في هذه القائمة حيث يبلغ سعرها 24.99 دولار، تعمل هذه المكواة بشكل جيد للغاية وتنجز المهمة الخاصة بها على أكمل وجه بجانب أنها تسخن بسرعة كالأجهزة الأخرى، حسب المراجعات والتعليقات الخاصة بهذه المكواة فيقال أنها ثقيلة نوعاً ما وبالتالي لن تحتاج لإضافة قوى ضغط عليها لإزالة التجاعيد الخاصة بالملابس.

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