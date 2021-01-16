حادثة صادمة.. عائلة تحبس ابنتها المريضة 5 سنوات

أقدمت عائلة فلبينية على حبس ابنتهم البالغة من العمر 29 عاماً في زنزانة لمدة 5 سنوات بسبب إصابتها بالاكتئاب.

وكانت الشابة بيبي تعيش مع عائلتها وتعمل متجر قبل أن تصاب بالاكتئاب الذهني عام 2014 وعانت من الهلوسة الأمر الذي دفع عائلتها لإدخالها لوحدة الطب النفسي في مستشفى بإقليم نيجروس أوكسيدنتال، وبعد سنة تحسنت حالة بيبي وخرجت من المستشفى بعد موافقة الأطباء عليها.

لكنّ مرض والدها المفاجئ أدى لتدهور حالتها الصحية مجدداً، وأجبر عائلتها على حبسها في زنزانة لمدة 5 سنوات لعجزهم عن دفع تكاليف علاجها، ومن أجل الحفاظ على سلامتها بعدما قامت برمي الأشياء على جيرانها، وهربت من منزلها في إحدى المرات لمدة أسبوع.

ودعت صديقة العائلة جليزيل الناس للتبرع للعائلة لكي يقوموا بجمع الأموال التي تساعدهم على إدخالها مجدداً.

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