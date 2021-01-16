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حادثة صادمة.. عائلة تحبس ابنتها المريضة 5 سنوات

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أقدمت عائلة فلبينية على حبس ابنتهم البالغة من العمر 29 عاماً في زنزانة لمدة 5 سنوات بسبب إصابتها بالاكتئاب.

وكانت الشابة بيبي تعيش مع عائلتها وتعمل متجر قبل أن تصاب بالاكتئاب الذهني عام 2014 وعانت من الهلوسة الأمر الذي دفع عائلتها لإدخالها لوحدة الطب النفسي في مستشفى بإقليم نيجروس أوكسيدنتال، وبعد سنة تحسنت حالة بيبي وخرجت من المستشفى بعد موافقة الأطباء عليها.

لكنّ مرض والدها المفاجئ أدى لتدهور حالتها الصحية مجدداً، وأجبر عائلتها على حبسها في زنزانة لمدة 5 سنوات لعجزهم عن دفع تكاليف علاجها، ومن أجل الحفاظ على سلامتها بعدما قامت برمي الأشياء على جيرانها، وهربت من منزلها في إحدى المرات لمدة أسبوع.

ودعت صديقة العائلة جليزيل الناس للتبرع للعائلة لكي يقوموا بجمع الأموال التي تساعدهم على إدخالها مجدداً.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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