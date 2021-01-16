الصين تبني مستشفى جديدا لعلاج كورونا

أعلنت الصين عن انتهاء عمليات بناء مستشفى جديد يتكون من 1500 غرفة لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وقالت السلطات الصينية إنّ المستشفى الجديد سيكون واحدا من 6 مستشفيات ستضم 6500 غرفة سيتم بناؤها بشكل متتالي في منطقة نانغونغ بمحافظة خبي.

وأكدّت السلطات الصينية انتهاء عمليات بناء المشافي خلال الأسبوع القادم في إطار الخطة التي وضعتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وكانت الصين عانت في بداية العام الماضي من انتشار فيروس كورونا المستجد الذي أودى بحياة آلاف الصينيين وتحول لوباء انتشر في كافة أنحاء العالم وأودى بحياة أكثر من مليون إنسان.

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