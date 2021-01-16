يوتيوب يحذف أغنية “الكينغ” الجديدة

تفاجأ النجم المصري محمد منير بقيام موقع يوتيوب بحذف أغنية فينك يا حبيبي من على القناة الرسمية له.

وقالت مصادر مصرية إنّ سبب الحذف يعود لتشابه الأغنية مع أغنية قديمة للفنان بحر أبو جريشة عام 1982، وتملكها شركة دلتا.

وأشارت شركة قنوات، المتخصصة في الديجتال، إلى تسجيل الأغنية بصوت محمود منير مع الحفاظ على الكلمات واللحن نفسه دون إجراء تغيرات فيها أو الرجوع للمالك الأصلي شركة صوت الدلتا.

وقالت الشركة إنّ الشركة الأصلية قدمت لإدارة اليوتيوب كافة الإثباتات التي تؤكد ملكيتها للأغنية، وهذا ما دفع يوتيوب لحذف الأغنية بشكل مفاجئ.

يذكر أنّ ألبوم الكينغ الجديد سيضم 5 أغاني أبرزها باب الجمال، فينك يا حبيبي، مسألة السن، وغيرها.

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