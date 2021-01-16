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يوتيوب يحذف أغنية “الكينغ” الجديدة

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تفاجأ النجم المصري محمد منير بقيام موقع يوتيوب بحذف أغنية فينك يا حبيبي من على القناة الرسمية له.

وقالت مصادر مصرية إنّ سبب الحذف يعود لتشابه الأغنية مع أغنية قديمة للفنان بحر أبو جريشة عام 1982، وتملكها شركة دلتا.

وأشارت شركة قنوات، المتخصصة في الديجتال، إلى تسجيل الأغنية بصوت محمود منير مع الحفاظ على الكلمات واللحن نفسه دون إجراء تغيرات فيها أو الرجوع للمالك الأصلي شركة صوت الدلتا.

وقالت الشركة إنّ الشركة الأصلية قدمت لإدارة اليوتيوب كافة الإثباتات التي تؤكد ملكيتها للأغنية، وهذا ما دفع يوتيوب لحذف الأغنية بشكل مفاجئ.

يذكر أنّ ألبوم الكينغ الجديد سيضم 5 أغاني أبرزها باب الجمال، فينك يا حبيبي، مسألة السن، وغيرها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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