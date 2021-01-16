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أوبو تعزز حضورها بهاتف من الفئة المتوسطة

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شركة أوبو الصينية عن هاتفٍ جديدٍ من الفئة المتوسطة أطلقت عليه OPPO A93 5G.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 480 ثماني النوى، ومعالج رسومياتAderno 619، ونظام تشغيل Android 10.

وزودت الشركة الصينية الهاتف الجديد بشاشة مقاس 6.5 بوصة ودقة عرض 1080*2400 بيكسل، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل، أما الكاميرا الخلفية فستأتي ثلاثية بدقة 48 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية والثالثة.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 128 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستصل سعتها إلى 8 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 18 واط، مستشعر بصمات، واي فاي، بلوتوث، وشريحة NFC.

يذكر أنّ الشركة الصينية ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 310 دولارات أمريكية.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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