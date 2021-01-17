الحمامة “جو” تواجه الإعدام بسبب انتهاكها لحظر التجول

بعد تأكيد وزارة الزراعة الأسترالية، اعتزامها إعدام الحمامة الذي أطلق عليها اسم “جو” تيمنا بوصول الديمقراطي جو بايدن إلى رئاسة الولايات المتحدة، ظهرت معلومات جديدة عن منح الطائر مهلة قبل إعدامه.

وأوضحت الوزارة، في وقت سابق، أن سبب إعدام الحمامة، هو انتهاكها لإجراءات الحجر الصحي، فضلا عن مخاوف من نقلها لأمراض معدية للحيوانات والطيور المحلية.

ورجّحت السلطات الأسترالية، أن تكون الحمامة ركبت على متن سفينة شحن في طريقها نحو أستراليا.

وأضافت وزارة الزراعة الأسترالية، إن الحمامة “جو من المرجح أن يكون أستراليا”، وأنها على اقتناع أن الشريط في ساق الحمامة هو نسخة مزورة لشريط أميركي”.

وأفادت متحدثة باسم اتحاد حمام السباق الأميركية لوكالة أسوشيتد برس، إن طوق الحمامة جو ربما كان مزيفا، وأنها من المرجح أن تكون حمامة أسترالية.

وبعد أن عثرت السلطات الأسترالية، على الحمامة، قررت إعدامها وأدى هذا إلى إثارة ضجة حول هذا القرار في وسائل التواصل الاجتماعي.

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