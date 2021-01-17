فلنتعرف في ما يأتي على فوائد العدس لفقر الدم وبعض المعلومات الإضافية الهامة في هذا الصدد:

فوائد العدس لفقر الدم

يعد العدس أحد أنواع البقوليات الغنية بالحديد، إذ يحتوي كل نصف كوب من العدس على ما يقارب 6.25 مليغرام من الحديد، أو ما يعادل ربع الحصة الموصى بها يوميًا من الحديد.

لذا فإن تناول العدس بانتظام قد يساعد على:

علاج فقر الدم الناتج عن نقص الحديد.

الوقاية من فقر الدم وخفض فرص الإصابة به.

تعزى أسباب فوائد العدس لفقر الدم لقدرة الحديد الموجود في العدس على التأثير بشكل إيجابي على جهاز الدوران والدم، إذ قد يساعد الحديد على:

إنتاج كريات دم حمراء سليمة وصحية.

تحسين قدرة كريات الدم الحمراء على نقل الأكسجين.

ويجب التنويه إلى أن منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن ما يقارب نصف حالات الإصابة بفقر الدم المسجلة حول العالم غالبًا ما يكون سببها هو نقص مستويات الحديد بشكل خاص.

كيف تستطيع الاستفادة من العدس لفقر الدم؟

يحتوي العدس على الحديد من النوع النباتي(Non heme iron).

وعلى عكس الحديد الحيواني المصدر (Heme iron)، فإن الحديد الموجود في العدس قد لا يتم امتصاصه بالجسم بشكل كامل، لذا يفضل تناول العدس مع مصادر فيتامين ج الغذائية المتنوعة، مثل: عصير الليمون، والطماطم، والفليفلة الحمراء، إذ قد يزيد فيتامين ج من كمية الحديد الممتصة من العدس.

تستطيع تحصيل الفوائد المحتملة للعدس لفقر الدم من خلال تحضير وإعداد العديد من الأطباق الصحية المكونة من العدس، مثل:

البرغر النباتي، والذي تستطيع إعداده من خلال مزج دقيق الحمص مع القليل من العدس وبذور دوار الشمس.

شوربة العدس مع الخضروات.

السلطات الصحية بأنواعها والتي يتم إضافة كمية قليلة من العدس المطهو إليها.

السلمون المطهو مع القليل من العدس.

أغذية غنية بالحديد

إذا كنت ترغب في اللجوء للمصادر الغذائية الطبيعية لعلاج فقر الدم أو الوقاية منه تستطيع تناول العدس لفقر الدم.

كما تستطيع إدراج العديد من الأغذية الأخرى الغنية بالحديد ضمن حميتك الغذائية اليومية، مثل:

1. الشمندر

يعد أحد أنواع الخضروات الغنية بالحديد، لذا فإن استهلاكه بانتظام قد يخفض من فرص الإصابة بنقص الحديد وتبعاته الصحية.

2. البقوليات

تحتوي البقوليات بأنواعها على كميات عالية من الحديد، مما يجعلها غذاء جيدًا لتحسين مستويات الهيموغلوبين في الدم، لذا وعلى سبيل المثال من الشائع استخدام العدس لفقر الدم.

3. العصائر الطبيعية

مثل: عصير الطماطم، وعصير البرقوق.

4. اللحوم والأغذية البحرية

مثل: اللحم البقري، ولحم الخروف، والجمبري، والمحار.

5. الفواكه المجففة

مثل: المشمش المجفف، والزبيب.

6. أغذية أخرى

بالإضافة إلى الأطعمة سابقة الذكر، يوجد أمثلة على أطعمة أخرى غنية بالحديد، وهي كالاتي:

السبانخ.

البطاطا الحلوة.

رقائق الفطور المدعمة.

بذور القرع.

بذور السمسم.

التوفو.

المكسرات.

الحصة الموصى بها من الحديد

أثناء تخطيط الوجبات اليومية يجب الانتباه إلى أن الحصة الموصى بها يوميًا من الحديد تختلف من شخص لاخر، كما يأتي:

الأطفال الرضع قبل بلوغ عمر السنة: 11 مليغرام من الحديد.

الأطفال الذي تتراوح أعمارهم ما بين 1-4 سنوات: 7 مليغرام من الحديد.

الأطفال أكبر من عمر 4 سنوات، والبالغين: 18 مليغرام من الحديد.

النساء الحوامل والمرضعات: 27 مليغرام من الحديد.

وصفات طبيعية لعلاج فقر الدم

بالإضافة لوصفة العدس لفقر الدم، تستطيع الاستفادة من الوصفات الاتية والتي قد يكون لها فوائد محتملة في علاج فقر الدم:

1. العصير الأخضر

تستطيع إعداده من خلال مزج المكونات الاتية باستخدام الخلاط الكهربائي:

نصف كوب من الكالي.

ربع كوب من الكرفس.

نصف حبة ليمون أخضر مقشرة.

القليل من العسل والملح.

يفضل تناول هذا العصير كجزء من وجبة الفطور، كما ينصح بتناوله قبل ممارسة التمارين الرياضية، ولكن يجب عدم شرب أكثر من 3 أكواب منه يوميًا.

2. العسل الأسود أو الدبس

قم بتذويب ملعقة من العسل الأسود مع كوب من الحليب الدافئ، وتناوله صباحًا أو قبل الخلود للنوم ببضعة ساعات.

ولكن لا تتناول كميات كبيرة من الدبس، فالإفراط في تناوله قد يتسبب بمضاعفات متنوعة، مثل الإسهال.

3. السمسم الأسود

نقع بذور السمسم الأسود في كوب من الماء لعدة ساعات.

قم بفصل الماء عن البذور وهرس البذور باستخدام الخلاط الكهربائي لتحصل على معجون رخو القوام.

تناول معلقة من المعجون الناتج مع القليل من العسل بعد وجبة الفطور يوميًا.

المصدر: ويب طب

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية