جوجل قد تتيح للمستخدمين تجربة زيادة مساحة جوجل درايف مجانًا

لا أحد منا لم يسمع عن سياسات جوجل الجديدة، والتي ستمنع تخزين الصور على جوجل درايف بدون حدود، وهو أمر حدثناكم عنه بالتفصيل، ,وبناءًا على ذلك سيكون على المستخدمين زيادة مساحة جوجل درايف مقابل مبلغ من المال عندما تمتلئ الذاكرة الخاصة بهم، وهو أمر تود جوجل أن تجعله أسهل من خلال جوجل ون Google One.

زيادة مساحة جوجل درايف مجانًا لفترة تجريبية

جوجل وطبقًا لفحص تم على تطبيق Google One الذي تتم من خلاله إدارة خدمات الحساب والمساحة التخزينية فالشركة ستتيح للمستخدمين تجربة المساحة الإضافية بشكل مجاني لفترة من الوقت، أي أن المستخدمين سيكونون قادرين على زيادة مساحة حسابهم التخزينية بشكل مجاني لمدة محددة من الوقت، وبعدها سيقومون بالدفع أو إلغاء الاشتراك.

الفكرة هي ذاته فكرة أي فترة تجريبية Free Trial في أي تطبيق! وهذا ما تم اكتشافه في تطبيق Google Photos بإصدار 5.24، وبالطبع فجوجل ستقدم هذه الخدمة حتى تجذب المزيد من المستخدمين لشراء سعات تخزينية إضافية و زيادة مساحة جوجل درايف.

الأمر ليس واضح بعد، لكن على الأغلب ستكون هذه المساحة التخزينية مجانية لمدة شهر، وبعدها سيجب عليك الدفع، وفي حالة عدم الدفع فسيتم تخفيض المساحة لكن لا أحد يعلم ما الذي سيحدث للصور والملفات التي تم رفعها أثناء الفترة التجريبية.

ما رأيك في هذه الخاصية؟ وهل تفكر في شراء مساحة تخزينية من جوجل؟ أم قد تفكر في المنافسين مثل أمازون ومايكروسوفت؟