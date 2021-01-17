مفتاح زنزانة نابليون بونابرت يباع بـ92 ألف يورو

أفادت دار مزادات “سوذبيز” عن بيع مفتاح زنازانة بـ92 ألف يورو بعد أن عرضت بالمزاد بـ5500 يورو حيث تنافس 11 شخص على القطعة المعدنية التي يبلغ طولها 13 سنتيمتراً وبيعت بسعر يفوق بـ16 مرة من سعرها الأصلي.

وحصل المفتاح على هذا السعر كونه مفتاح الزنزانة التي توفي فيها نابليون بونابرت في منفاه بجزيرة سانت هيلينا عام 1815 وكان الجندي تشارلز ريتشارد فوكس قد جلب المفتاح لوالدته التي كانت من أشد المعجبين بالحاكم السابق.

وقرر أحفاد السيدة بيع المفتاح في مزاد علني بعد أن عثروا عليه في مظروف كان في صندوق ولعلمهم أن مفتاح زنزانة نابليون في منزلهم ولكنه كان مخفياً حسبما أوضح ديفيد ماكدونالد المتخصص في الأثاث البريطاني في “سوذبيز”.

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