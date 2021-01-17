الصحة العالمية: 10 دول تحصلوا على جرعات كورونا بنسبة 95%

قال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا “هانس كلوغه” إن 10 دول حصلوا على 95% من جرعات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

ولفت “كلوغه” حسب – ما نقل موقع المصري اليوم- السبت، أن دولاً تتقدمهم الولايات المتحدة الأمريكية حصلت على كميات من لقاح “فايزر” و “موديرنا”، مطالبا الدول إظهار مزيد من التضامن بشأن اللقاحات.

وأضاف “كلوغه” أنه من الضروري أن تقوم جميع الدول القادرة على المساهمة بمنح ودعم التوزيع العادل للقاحات.

يٌشار إلى أن منظمة الصحة العالمية دعت 9 يناير الحالي الدول الغنية إلى احترام التوزيع العادل للقاحات ضد فيروس كورونا.

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