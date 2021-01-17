شركة HTC تعود الى عالم الأجهزة الذكية بهاتف يعمل مع شبكات الـ5G

أعلنت شركة HTC عن هاتف منافس يعمل مع شبكات الـ5G بعد أن غابت عن سوق الأجهزة الذكية لفترة من الزمن ولذلك قررت العودة بشكل قوي من خلال هاتف متطور و سعره منافس.

وصمم هيكل جهاز Desire 21 Pro 5G من البلاستيك والمعدن والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، مقياس شاشته 6.7 بوصة مزود بمعالج يضمن الإتصال السريع مع شبكات الـ5G وسعره لا يتجاوز 350 دولار تقريباً.

وحصل على العديد من الميزات أهمها كاميرا أساسية رباعية العدسة بدقة (48+8+5+2) ميغابيكسل، ومنفذين لشرائح الإتصال فضلاً عن توفر ذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت وذواكر تخزين داخلية بسعة 128 غيغابايت قابلة للتوسيع.

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