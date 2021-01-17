شاومي تتحضر لإطلاق سلسلة ريدمي K40 مع معالج سنابدراجون 888 الرائد قريبًا بسعر أقل من 500 دولار!

لم يمر سوى أسبوعين في عام 2020 إلا أن الشركات المصنعة للهواتف الذكية تظهر نشاط بالغ في الكشف عن هواتفها الجديدة أو التشويق لها، وريدمي -التابعة لشاومي- ليست استنائًا من ذلك، هذا حيث أن الشركة قد أكدت إطلاقها لـ سلسلة ريدمي K40 رسميًا خلال شهر فبراير المقبل، هذا كما بعضًا عددًا من مواصفات السلسلة.

مواصفات سلسلة ريدمي K40 من شاومي

في منشور رسمي على منصة التواصل الصينية ويبو، أعلن رئيس ريدمي أن سلسلة ريدمي K40 قادمة رسميًا في شهر فبراير، هذا بينما أكد أن السلسلة ستعمل مع معالج سنابدراجون 888 الرائد على غرار هاتف مي 11! وهذا في حد ذاته أمر مثير، خصوصًا أن هاتف مي 11 كان الأول مع هذا المعالج، وبهذا يكون ريدمي K40 الثاني من شاومي مع أقوى معالج في العالم فقط في غضون شهرين.

السلسلة ستأتي مع سعات متنوعة للبطارية، لكن الإعلان الرسمي قد ذكر أن سعة البطارية ستكون 4000 ملي أمبير، ولا نعلم ما إذا كانت هذه السعة ستنطبق على كل هواتف السلسلة أم هاتف معين من ضمنها، نذكر أيضًا أن سلسلة K30 قد أتت في أكثر من إصدار مختلف.

الإعلان لم يذكر فقط مواصفات السلسلة بل أوضح أيضًا سعرها، وهنا نجد أن التسير الصيني هو تقريبًا 3000 يوان، أي ما يوازي 460 دولار أمريكي! وهذا سعر ممتاز بدون أي شك مقارنةً بالمواصفات، لكن هذا لا يمنع أن هذا هو السعر المبدئي للهاتف، خصوصًا أن الشائعات قد ذكرت أن أحد إصداراته سيكون بمعالج Dimensity وغالبًا على هذا الوضع سيكون معالج SD888 في أعلى إصدار فقط!

يُذكر أن رئيس بلاك شارك التابعة لشاومي قد أعلن عن مواصفات هاتف بلاك شارك 4 منذ فترة قصيرة بنفس الطريقة! ما رأيك؟ وهل تنوي اقتناء هاتف من شاومي قريبًا؟