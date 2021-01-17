لكزس تعدل نسخة لتكون من بين أجمل السيارات الشبابية

أعلنت شركة لكزس عن إطلاف نشخة معدلة من سيارات LC 500 مخصصة للسوق الأمريكية وبعض أسواق العالم بعد أن لاقت السيارة إهتماماً كبيراً العام المنصرم.

وصمم هيكلها الخارجي بطريقة توحي بالقوة والفخامة بنفس الوقت عن طريق التصاميم المميزة للمصابيح والشبك الأمامي والفتحات الهوائية على المقدمة وجانبي الهيكل أما من الداخل فحصلت على واجهة قيادة لا تشبه أيا من تلك الموجودة في مركبات لكزس الأخرى.

وزودت بالعديد من الأنظمة المتطورة وأنظمة المولتيميديا وأنظمة صوت بمكبرات ذات أداء ممتاز ويمكن التحكم لمسياً بالشاشة لمراقبة الحالة الفنية للأجزاء الرئيسية للسيارة.

ومن المفترض أن يتم الكشف عنها رسماً قبل نهاية النصف الأول من العام الجاري بسعر إلى 144 ألف دولار تبعاً للمواصفات التي يرغب بها المشتري.

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