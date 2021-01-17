على كرسيه المتحرك..يتسلق ناطحة سحاب في هونغ كونغ

تمكن الشاب لاي تشي-واي من هونغ كونغ أمس السبت من تسلق أكثر من 250 متراً من ناطحة سحاب لجمع تبرعات لذوي إصابات الحبل الشوكي من أقرانه وهو مربوط مع كرسيه المتحرك واستمرت عملية التسلق أكثر من 10 ساعات متواصلة.

واستطاع الشاب أن يجمع تبرعات تصل الى 5.2 مليون دولار بالعملة المحلية من أجل أقرانه، وتعرض الشاب الى حادث سير أدى الى الشلل النصفي قبل 10 سنوات.

ولم يتمكن المتسلق من الصعود الى قمة برج (نينا تاور) الذي يرتفع 300 متر في شبه جزيرة كاولون وقال حول ذلك “كنت خائف جداً فيمكنني عند تسلق جبل أن أتشبث بصخور أو فتحات صغيرة، لكن لا يمكنني مع الزجاج سوى أن أعتمد على الحبل الذي أتدلى منه”

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