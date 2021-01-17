أفضل المواقع العالمية لشراء قطع غيار السيارات في 2021

شراء قطع غيار السيارات من الأمور التي تشغل أي شخص يمتلك سيارة لأنه بطبيعة الحال شراء مثل هذه المنتجات يحتاج إلى دراسة كبيرة، وفي الوقت الحالي مع تقدم التكنولوجيا وانتشار الإنترنت أصبح العديد من الناس يبحثون عن أفضل الطرق وأسهلها للحصول على منتجات جيدة وبأسعار أقلسعأ والإجابة بكل بساطة هي عن طريق الشراء من الإنترنت لأنه يوفر الكثير من المال والوقت والجهد أيضاً على أصحاب السيارات وفيما يلي سنتطرق إلى أفضل المواقع العالمية لشراء قطع غيار السيارات في الوقت الحالي.

أفضل المواقع العالمية لشراء قطع غيار السيارات:

الموقع الأول: Amazon

يعتبر موقع أمازون هو الموقع رقم 1 على مستوى العالم في مجال التسوق والشراء عبر الإنترنت كما أنه يحظى بأكثر من 183 مليون زائر فريد كل شهر ومع ارتفاع مبيعات فئة قطع غيار السيارات بمعدل 15٪ سنوياً صار موقع أمازون واحد من أكبر المواقع لشراء قطع غيار السيارات العالمية عندما يتعلق الأمر بقطع غيار السيارات وملحقاتها، ومن أهم مميزات موقع أمازون أنه يتيح لك بيانات دقيقة وكاملة تتماشى مع صور وأوصاف المنتجات بحيث تعرف ما تشتريه بالضبط وهل هو متوافق مع سيارتك أم لا.

للدخول للموقع: من هنا

الموقع الثاني: eBay

طبعاً موقع ايباي غني جداً عن التعريف كما أنه يعتبر قناة كبيرة جداً لتجار قطع غيار السيارات حيث يحظى الموقع بأكثر من 182 مليون مشتري نشط و 96 مليون زائر فريد شهرياً، وأيضاً تشير الإحصائيات بأنه تباع ثلاث قطع غيار أو ملحقات للسيارات كل ثانية وتسعة محركات كاملة تباع كل ساعة ويتم بيع عجلة أو جزء من الإطارات كل 6 ثواني على هذا الموقع، وبما ان ايباي موقع عالمي فقد اطلق خدمة eBay Motor أو توافق الأجزاء التي تعمل على التأكد من تزويد المشترين بالمعلومات التي يحتاجونها لتحديد ما إذا كان الجزء المرغوب في شراءه متوافق مع سيارتهم من خلال البحث باستخدام أداة توافق الأجزاء الخاصة بهم أم لا.

للدخول للموقع: من هنا

الموقع الثالث: Tire Buyer

هذا الموقع الرائع يجعل الحصول على إطارات جديدة أمر سهل جداً وأهم ميزة فيه أنه يأتي بأسعار معقولة، ومع وجود أكثر من 4 ملايين إطار في المخزون، يمكنك تضييق نطاق البحث عن طريق إدخال طراز سيارتك أو حجم الإطار المحدد إذا كنت تعرف ذلك، سيقومون بعد ذلك بشحن طلبك إلى متجر محلي موثوق به من شبكتهم وبعد ذلك يتم شحنه إلى بيتك، الموقع أيضاً يعطي معلومات دقيقة جداً وبه عدد كبير من العملاء ويحظى بسمعة جيدة ويتم عمل تطويرات جيدة فيه كل فترة.

للدخول للموقع: من هنا

الموقع الرابع: Pep Boys

يعتبر هذا الموقع من أفضل المواقع لشراء قطع غيار السيارات وذلك لمجموعة من الأسباب أولها أنه يوفر تقريباً جميع قطع غيار السيارات بعكس بعض المواقع الأخرى المتخصصة، ومن مميزاته الرئيسية أنه يتعامل مع أشهر الماركات العالمية وبالتالي المنتجات الموجودة به أصلية، ترتيب الموقع جيد جداً ويحظى بشهرة واسعة وبه عدد هائل من العملاء وشخصياً أرى أنه موقع مميز كونه يعطي أسعار جيدة مقارنة بالجودة.

للدخول للموقع: من هنا

الموقع الخامس: Advance Auto Parts

تعد منصة Advance Auto Parts واحدة من أكثر الأماكن التي يمكن الوصول إليها لشراء قطع غيار السيارات حيث أنها تبيع كل شيء تقريباً بدءاً من قطع غيار الصيانة الأساسية مثل الفرامل والبطاريات إلى الضروريات الأخرى مثل السوائل ومنتجات التنظيف والملحقات وهذه الأمور، وعلى الرغم من أنه يمكنك شحن العناصر إلى منزلك من خلال المنصة إلا أنها تمتلك سلسلة كبيرة من المتاجر والتي توفر ميزة الاستلام داخل المتجر وهي ميزة مفيدة للغاية لكن للأسف قد لا تكون متوفرة في الدول العربية.

للدخول للموقع: من هنا

الموقع السادس: Car-parts

لا يختلف كثيراً هذا الموقع عن المواقع السابقة فهو أيضاً يمكن من خلاله شراء قطع الغيار الخاصة بالسيارات عبر الانترنت حيث يتيح لك الموقع مجموعات ضخمة من قطع غيار السيارات وذلك بأقل وأفضل الأسعار المتاحة في جميع الاسواق وأيضا يقوم الموقع بتوفير جودة عالية مقارنة بالأسعار التي يقدمها بجانب دعمه لأشهر الماركات العالمية، كما يعتبر التعامل مع هذا الموقع سهل وبسيط جداً لإتمام عملية الشراء عبر الإنترنت.

للدخول للموقع: من هنا

أخيراً لا بُد أن نذكر شيء آخر وهو أننا لم نقوم بالشراء من بعض هذه المواقع وبالتالي لا نعرف هل هي تدعم الشحن لكل الدول العربية أم لا وبالتالي إذا كنت في بلد لا يدعم أحد هذه المواقع الشحن لها فاستعن بمقال “أفضل طريقة لعمل عنوان أمريكي للشراء من أمازون والمواقع التي لا تدعم الدول العربية” فسيفيدك بشكل كبير جداً.