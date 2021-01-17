تطبيقات الأسبوع للايفون والايباد – باقة من التطبيقات والألعاب الرائعة والعروض المجانية لفترة محدودة!

نحن في أخبار التطبيقات وكما جرت العادة منذ أعوام طويلة نقدم لكم كل أسبوع مجموعة رائعة ومتميزة من التطبيقات التي يتم اختيارها من قبل محررينا، هذه الاختيارات هي نتيجة بحث وعمل دؤوب لتوفير التطبيقات التي تبحثون عنها دون العناء في البحث بين كم هائل في متجر آبل “آب ستور” ، فنتمنى دوماً أن تنال إعجابكم مع ملاحظة أن بعض التطبيقات تشملها عروض مجانية لوقت محدود، فسارع بتنزيلها وعدم تفويت الفرصة لأن هذه العروض قد تنتهي في أي وقت وموقع “أخبار التطبيقات” غير مسئول عن ذلك!

تطبيق Boximize – تطبيق المفكرة والملاحظات المثالي

إذا كنت تبحث عن تطبيق متكامل يمكنك الاعتماد عليه كمفكرة لتدوين الملاحظات الشخصية والأفكار، إليك تطبيق Boximize والذي يحتوي على قوالب جاهزة وإمكانية إدخال العديد من أنواع البيانات: النصوص، الصور، الملاحظات الصوتية، الموقع الجغرافي، الروابط، القوائم، وغيرها بالإضافة إلى خواص أخرى مثل البحث والحماية بكلمة مرور. (السعر الأصلي: 9.99$ )

السعر : مجاني لفترة محدودة

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تطبيق Title للكتابة على الصور باحترافية

هو تطبيق مميز يتيح لك الكتابة على الصور باللغة الإنجليزية بسهولة وتعديل النص باحترافية من حيث نوع الخط واللون والمحاذاة والظلال بالإضافة إلى بعض الأدوات الأخرى مثل إضافة الملصقات والتأثيرات وقص الصورة. (السعر الأصلي: 1.99$ )

السعر : مجاني لفترة محدودة

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تطبيق ChaReader تحويل النصوص إلى كلام

هو تطبيق بإمكانه تحويل النصوص إلى كلام منطوق والاحتفاظ به كملف MP3 كما يتيح تحويل النصوص إلى ملفات PDF. التطبيق يحتوي على ميزة التعرف على النصوص من المستندات والصور وصفحات الإنترنت أو عبر النسخ واللصق داخله مباشرة، يدعم التطبيق كافة اللغات تقريباً، كما يمكنك التحكم في الصوت وتعديله. (السعر الأصلي: 1.99$ )

السعر : مجاني لفترة محدودة

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دردشاتي – تطبيق رائع للتعارف والبحث عن زواج!

للمقبلين على زواج أو من يبحث على زوجة. نقدم لكم تطبيق دردشاتي للتعارف الزواج والشات وهو من اشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج او زواج مسيار بما لا يخالف الشريعة الاسلامية ويعتبر افضل برنامج تعارف ، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي حيث يشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج والتعارف الحلال.

التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات . من مميزات التطبيق ايضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل وامكانية العثور على نتائج لمستخدمين قريبين منك .

التطبيق يتميز ايضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور او معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين . التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالاضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا .

السعر : مجانا

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تطبيق ضغط الفيديو Video Compressor

تطبيق لا غنى عنه يمكنك من ضغط ملفات الفيديو لجعلها تستهلك مساحة أقل على الجهاز وأيضاً لسهولة رفعها على الإنترنت أو مشاركتها على واتس اب مثلاً. التطبيق يتيح لك الضغط والتحكم في الجودة (منخفضة، متوسطة، عالية، أصلية). (السعر الأصلي: 1.99$ )

السعر : مجاني لفترة محدودة

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Steve – ألعاب على الشاشة الرئيسية

تحديث iOS 14 و iPadOS 14 تدعم إضافة الويدجت للشاشة الرئيسية ويمكنك في مساحة الويدجت إضافة ألعاب أيضاً عبر تطبيق Steve وكلها عبارة عن ألعاب بسيطة تحتل مساحة صعيرة من الشاشة الرئيسية كما هو موضح بالصورة.

السعر : تحميل مجاني

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لعبة Erica

هي لعبة إثارة شخصيتها الأساسية امرأة شابة تدعى إيريكا تخوض مغامرة داخل اللعبة وتتاح أمامها العديد من الخيارات وكل خيار يأخذه اللاعب يؤدي إلى أحداث مختلفة ونهايات مختلفة في ذات اللعبة، كل هذا مصحوب برسوميات واقعية وموسيقى تصويرية مميزة.

السعر : تحميل مجاني

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لعبة Ronin: The Last Samurai

هي لعبة برسوميات مميزة بأسلوب الرسم بالحبر تلعب فيها دور الساموراي الأخير الذي يخوض العديد من المعارك بهزيمة أعداءه وتخطي المستويات وتطوير أسلوب القتال والأسلحة وتحدي الأصدقاء داخل اللعبة.

السعر : تحميل مجاني