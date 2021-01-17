الفستان قطعتك الأساسية.. اختاريه بأسلوب المصممة رغد الخريّف

تحب المصممة السعودية رغد الخريّف الفستان وتهتم به. فهو قطعة أساسية نجدها في خزانات كل النساء اللواتي يركزن على الأناقة وبأكثر تفاصيلها دقة. ولهذا نجدها تقدمه بكل أقمشته وتصاميمه ونقشاته وألوانه. فإن كنتِ تستعدين لخوض التجربة ليس عليك سوى أن تزوري حسابها الخاص على “إنستغرام” لتعرفي أي فستان يناسبك.

تُقدم لك المصممة السعودية الفستان بكل أشكاله وتحرص على أن يناسب كل الإطلالات التي يمكن أن تعتمديها في الأوقات والمناسبات المختلفة.

1 يبدو أن قماش التويد والأقشمة المشابهة له مفضلة لدى المصممة. ولهذا تختاره لتصمم فساتينها. وهي لا تتردد في أن تستخدمه ملوناً وفي أن تضيف إليه الأكسسوارات التي تمنحه المزيد من التألق ومنها الأزرار الكبيرة زاهية الألوان.

2 التنويع هو خيار رغد الخريّف حين يتعلق الأمر بالفستان. فهي تصممه حتى بأشكال غير عادية. وتضيف إليه مثلاً الكاب الذي يشبهه بلونه وقماشه ونقشته. وهذا ما يمنحه لمسة ملكية فاخرة.

3 تراعي المصممة السعودية في خياراتها كل الفصول. ولهذا فإنها تصمم أيضاً الفستان الخفيف وتختار الألوان الزاهية الفرحة والحيوية مثل الزهري والأصفر والأزرق. واللافت أن البساطة هي عنوان إطلالاتها حيث لا تتم إضافة سوى القليل من الأكسسوارات مثل حزام رفيع.

4 رغم اللمسات العصرية لا تتردد رغد في الحفاظ أحياناً على كلاسيكيتها. ولهذا تصمم الفستان الذي يطغى عليه اللون الأسود. إلا أنها سرعان ما تضيف إليه القليل من التجديد كأن تجعله على شكل معطف وأن تزينه بحزام جلدي راق.

فماذا عنك؟ أي من هذه الإطلالات تناسب أسلوبك وشخصيتك وذوقك؟ حددي خياراتك وانطلقي في عالم الأناقة.

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