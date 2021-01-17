محمد منير ينهي أزمة أغنية “فينك يا حبيبي”

أعلنت شركة “صوت الدلتا” عن توصلها لاتفاق مع النجم المصري محمد منير سمحت له بموجبه بإعادة طرح أغنية “فينك يا حبيبي” على قناته الرسمية على موقع يوتيوب وعلى كافة وسائل التواصل الاجتماعي شرط اقتسام الإيرادات معها، وعدم إدخال أي تغييرات على كلمات الأغنية ولحنها.

وقالت الشركة المنتجة إنّها طرحت الأغنية لأول مرة عام 1982 بصوت الفنان المصري بدر أبو جريش، وأنّها تقدمت بشكوى ليوتيوب بعدما طرحها محمد منير، الأمر الذي أدى لحذفها من قناته.

من جانبه قال “الكينغ” إنّه تفاجأ بحذف الأغنية، وأنّه سارع للتصالح مع الشركة الأصلية من أجل إعادة نشر الأغنية التي حققت نجاحاً جيداً على قناته الرسمية، ولتكون إحدى أغاني ألبومه الجديد باب الجمال.

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